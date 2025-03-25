В Польше заявили о создании Фонда обороны и безопасности

Польша первой в Европе создает Фонд обороны и безопасности. Об этом заявила в соцсети Х министр фондов и региональной политики страны Катажина Пельчиньская-Наленьч.

По ее словам, объем фонда оценивается в миллиарды злотых. Средства пойдут на «укрытия, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний». Фонд создан для развития военной промышленности страны и исследований в сфере новых технологий, отметила министр.

Пельчиньская-Наленьч добавила, что в ближайшие два месяца при участии министерства обороны планируется разработать инвестиционный план для этого фонда.

Военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — это 4,7% ВВП республики.

В конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что политический вес страны может вырасти при увеличении военных расходов. По его мнению, большинство европейских стран «опоздали с усилением своей обороноспособности».

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна является «авангардом» НАТО в плане расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил. По его словам, во время контактов с представителями соседних стран, в первую очередь представителями восточного фланга Североатлантического альянса, они смотрят на Варшаву с «завистью» из-за эффективности в сфере обороны.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы».