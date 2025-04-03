Министр экономики Германии предупредил США об ответных мерах на пошлины

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о готовности ответить на введенные США тарифы, если администрация Дональда Трампа не пересмотрит свою позицию. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление политика.

Хабек выразил уверенность, что Трамп может изменить курс под давлением международного сообщества.

«Я считаю, что Дональд Трамп способен скорректировать свои решения, если столкнется с консолидированным сопротивлением. Тогда мы увидим, чья стратегия окажется эффективнее», — сказал он.

Министр подчеркнул необходимость совместных действий ЕС и их союзников для влияния на Белый дом.

«Европа не будет бездействовать. Мы должны использовать все инструменты, чтобы защитить свои экономические интересы», — добавил он.

Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии подсчитали убытки страны из-за введенных Трампом пошлин.