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В Польше призвали пересмотреть поддержку Украины: «это не наш цирк, это не наши обезьяны»

Кандидат в президенты Якубяк: Польша должна перестать поддерживать Украину
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DAMIAN BURZYKOWSKI/IMAGO/Global Look Press

Депутат польского сейма и кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк призвал пересмотреть поддержку Украины, поскольку она изменила свою позицию в отношении Варшавы и является «опасной» для республики. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

По его словам, «терпеть» действия Киева и продолжать выполнять обязательства по отношению к Украине – большая ошибка, поскольку «это не война Польши».

«Это не наши проблемы. Это не наш цирк, это не наши обезьяны», — сказал Якубяк.

По его словам, никто в Польше не ожидал разворота украинской политики в отношении Варшавы. Кандидат в президенты указал, что «не помнит такого подлого правительства, как сейчас на Украине».

«Украина опасна для Польши по нескольким причинам. Во-первых, мы позволили наводнить себя украинцами. Сюда съехались миллионы украинцев. Большие сердца обычно эксплуатируются. Теперь можно ожидать вторжения в Польшу разного рода демобилизованных украинских солдат, деморализованных войной. «У нас будут очень большие проблемы», — предупредил Якубяк.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных на Украину в рамках возможной миротворческой миссии Европы.

Ранее глава МИД Польши резко высказался о России.

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