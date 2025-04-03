В Молдавии отказали в восстановлении паспорта оппозиционеру Шору

Высшая судебная палата Молдавии вынесла негативное постановление на ходатайство адвокатов оппозиционного деятеля, главы блока «Победа» Илана Шора. Об этом сообщает ТАСС.

Шор оспаривал решение агентства госуслуг об аннулировании его документов.

«Судейская коллегия единогласно признала неприемлемой апелляцию, поданную адвокатами в интересах Илана Шора», — говорится в решении.

Отмечается, что оно не может быть оспорено.

В октябре Илан Шор заявлял, что не может голосовать во втором туре президента Молдавии из-за отсутствия паспорта страны. По его словам, молдавского паспорта у него «по техническим причинам нет, а выдать его никто не захочет». У Шора есть паспорт России, а также Израиля по праву рождения — он родился в семье бизнесмена Мирона Шора в Тель-Авиве. Также Шор не исключал, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как стало известно, что он получил российский паспорт.

Ранее президент Молдавии объяснила причину введения санкций против России.