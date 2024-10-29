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Шор объяснил, почему не будет голосовать во втором туре выборов

Шор заявил, что не сможет голосовать во втором туре из-за отсутствия паспорта Молдавии

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Максим Блинов/РИА Новости

Один из лидеров молдавской оппозиции, глава блока «Победа» Илан Шор заявил, что не сможет голосовать во втором туре из-за отсутствия паспорта Молдавии. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Я голосовать не смогу, так как молдавского паспорта у меня по техническим причинам нет, а выдать мне его никто не захочет», — пояснил политик.

У Шора есть паспорт России, а также Израиля по праву рождения — он родился в семье бизнесмена Мирона Шора в Тель-Авиве.

До этого президент Молдавии Майя Санду во время дебатов не смогла дать ответ на вопрос кандидата Александра Стояногло о том, откуда она взяла данные о краже 300 тысяч голосов, которые она озвучила после первого тура выборов.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки протоколов, действующая глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получил 25,95%.

Ранее президент Молдавии объяснила причину введения санкций против России.

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