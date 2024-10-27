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Президент Молдавии объяснила причину введения санкций против России

Санду: Молдавия ввела санкции против РФ, чтобы самой не попасть под рестрикции

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Liesa Johannssen/Reuters

Молдавии пришлось ввести санкции против России, чтобы республика сама не попала под ограничительные меры мирового сообщества. Об этом заявил президент страны Майя Санду во время дебатов со своим оппонентом по второму туру выборов главы государства Александром Стояногло, передает РИА Новости.

«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», — сказала действующий президент.

При этом Стояногло отметил, что решением о введении санкций Санду лишила граждан Молдавии рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

20 октября в Молдавии прошли выборы. Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства и бывший генеральный прокурор.

Ранее Песков заявил, что Россия не вмешивалась в проведение референдума в Молдавии.

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