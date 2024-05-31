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Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Молдавский оппозиционер Шор не исключил, что власти могут лишить его гражданства

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Максим Блинов/РИА Новости

Оппозиционный молдавский политик и один из лидеров молдавского блока «Победа» Илан Шор не исключил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как стало известно, что он получил российский паспорт. Об этом в интервью РИА Новости заявил сам Шор.

«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна — территория беззакония», — подчеркнул молдавский политик.
При этом он признался, что такая ситуация его не пугает, поскольку оппозиция Молдавии «вернет» страну в скором времени.

16 мая Шор сообщил, что получил российский паспорт.

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.

Участники блока вознамерились выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с давлением Кишинева.

Официальные власти Молдавии заподозрили побывавших в Москве политиков в государственной измене и устроили им многочасовые допросы по прибытии на родину.

Ранее сообщалось, что молдавский оппозиционный блок «Победа» примет участие в ПМЭФ.

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