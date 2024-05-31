Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Оппозиционный молдавский политик и один из лидеров молдавского блока «Победа» Илан Шор не исключил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как стало известно, что он получил российский паспорт. Об этом в интервью РИА Новости заявил сам Шор.
«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна — территория беззакония», — подчеркнул молдавский политик.
При этом он признался, что такая ситуация его не пугает, поскольку оппозиция Молдавии «вернет» страну в скором времени.
16 мая Шор сообщил, что получил российский паспорт.
В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.
Участники блока вознамерились выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с давлением Кишинева.
Официальные власти Молдавии заподозрили побывавших в Москве политиков в государственной измене и устроили им многочасовые допросы по прибытии на родину.
Ранее сообщалось, что молдавский оппозиционный блок «Победа» примет участие в ПМЭФ.