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The Economist обвинил Трампа в подрыве глобальной экономики из-за новых пошлин

На обложке The Economist Трамп отрезает США от мира после введения пошлин
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Mark Schiefelbein/AP

Журнал The Economist ответил на введение Дональдом Трампом «взаимных» пошлин на импорт резкой критикой и провокационной обложкой. На ней президент США, вооружившись ручной пилой, буквально «отрезает» страну от остального мира.

Иллюстрация сопровождается заголовком: «День краха. Как сократить глобальный ущерб».

В статье издание называет новые тарифы «одной из самых фундаментальных, вредоносных и бессмысленных экономических ошибок современности». По мнению аналитиков, политика Трампа угрожает мировой торговой системе, усиливает инфляцию и провоцирует ответные меры со стороны других стран.

Администрация Трампа пояснила, что подход основан на принципе «взаимности»: если партнер вводит барьеры для американских товаров, Штаты отвечают симметрично. Однако The Economist считает это оправдание лицемерным, напоминая, что США десятилетиями выигрывали от свободной торговли.

Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев призвал не суетиться из-за того, что Трамп «нагнул» мировую экономику.

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