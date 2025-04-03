Медведев призвал не суетиться из-за того, что Трамп «нагнул» мировую экономику

Американский президент Дональд Трамп, введя пошлины почти против всего мира, «жестко нагнул» мировую торговую систему. Последствия этого решения будут глобальными, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он считает, что последствия этого решения будут глобальными, так как против американских товаров будут введены встречные тарифы, что приведет к разрыву старых торговых цепочек и возникновению новых.

«Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы все равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться», — добавил Медведев.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Он объяснил такое решение тем, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

К отдельным странам и союзам Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.