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Медведев призвал не суетиться из-за того, что Трамп «нагнул» мировую экономику

Медведев: Трамп жестко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Американский президент Дональд Трамп, введя пошлины почти против всего мира, «жестко нагнул» мировую торговую систему. Последствия этого решения будут глобальными, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он считает, что последствия этого решения будут глобальными, так как против американских товаров будут введены встречные тарифы, что приведет к разрыву старых торговых цепочек и возникновению новых.

«Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы все равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться», — добавил Медведев.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Он объяснил такое решение тем, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

К отдельным странам и союзам Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее политолог заявил, что Трамп своими тарифами разрушил ВТО.

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