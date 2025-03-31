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В Иране заявили о готовности дать жесткий ответ США

Хаменеи: США получат жесткий ответ, если попытаются поднять мятеж в Иране
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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что не верит в возможность атаки США на страну извне, однако в случае необходимости страна готова дать жесткий ответ. Об этом он сказал в эфире IRIB.

«Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким», — сказал он.

По словам Хаменеи, в случае попытки устроить мятеж внутри страны, народ Ирана «сам даст им ответ».

В свою очередь о готовности Ирана ответить на возможные действия США также сообщило издание Tehran Times.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее Иран отказал США в прямых переговорах.

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