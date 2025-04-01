В МИД заявили о готовности России помочь США и Ирану выстроить диалог

Россия готова помочь США и Ирану выстроить конструктивный диалог, пока еще не слишком поздно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Я уже не говорю о том, какого рода последствия это может иметь с точки зрения действий Тегерана, о чем иранские коллеги тоже говорят открыто и внятно», — сказал Рябков.

Он добавил, что пока еще есть время и «поезд не ушел», надо удвоить усилия и на разумной основе попытаться договориться. Рябков подчеркнул, что Россия готова предложить «свои добрые услуги».

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может произойти что-то плохое, если власти страны не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на эту угрозу. Он заявил, что не верит в возможность атаки США на страну извне. Но даже если американские власти совершат этот шаг, Иран готов дать жесткий ответ, подчеркнул иранский лидер.

Ранее Россия предостерегла от ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.