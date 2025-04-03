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Шольц назвал ошибкой объявленные Трампом импортные пошлины

Шольц: объявленные Трампом пошлины — ошибка, от них пострадает весь мир
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Liesa Johannssen/Reuters

Объявленные главой Белого дома Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины — это ошибка, от них пострадает весь мир. Об этом заявил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине, его слова приводит ТАСС.

«Это удар по торговому порядку, который создал благосостояние везде на планете. Мировая экономика будет страдать от этого необдуманного решения — компании и потребители везде в мире», — сказал Шольц.

Он считает, что Соединенные Штаты встали на путь, в конце которого «будут только проигравшие».

При этом Шольц подчеркнул, что Европейский союз готов вести переговоры с американской стороной с целью предотвращения торговой войны. По его словам, ЕС делает ставку на сотрудничество, но будет защищать свои интересы.

«Европа ответит на решение США сплоченно, сильно и соразмерно», — добавил и. о. канцлера.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее во Франции одним словом оценили введенные Трампом пошлины.

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