Россия обвинила Украину в поддержке террористов в Сахеле

Украина при попустительстве стран Запада поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с главами «Сахельской тройки», передает ТАСС.

По его словам, некоторые внерегиональные игроки и сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Это как бывшие колонизаторы, так и Украина, отметил дипломат.

При этом глава МИД Мали Абдулайе Диоп подтвердил соответствующую информацию. Он заявил, что террористы в Сахеле поддерживаются внешними акторами, региональными акторами, которые находятся в регионе. Эти силы организовывают для террористов тыл, в частности Украина. Министр подчеркнул, что необходимо остановить спонсирование Украиной терроризма.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.