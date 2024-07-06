Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию

Президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Сахельского альянса. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление лидеров этих государств.

По данным агентства, власти трех западноафриканских стран приняли решение о создании конфедерации с целью «сделать еще один шаг к большей интеграции».

Как сообщило издание ActuNiger, в столице Нигера Ниамее состоялся саммит коллегии глав государств Альянса государств Сахеля (AES).

По данным источника, такой формат сотрудничества был создан 16 сентября прошлого года по итогам подписания тремя президентами переходных властей Нигера, Буркина-Фасо и Мали «Хартии Липтако-Гурма».

В мае глава МИД Танзании Джануари Макамба сообщил, что западные государства во главе с США стремятся вернуть свое влияние в странах Африки. По мнению дипломата, бывшие колониальные державы «выгоняют» Францию из Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Ранее сообщалось о планах США учредить фонд для информационного противодействия России в Африке.