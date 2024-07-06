«Альянс государств Сахеля» будет защищать свое население от угроз извне

Глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что конфедерация «Альянс государств Сахеля» направит свои усилия на защиту населения от угроз терроризма и враждебных действий извне. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что альянс будет создаваться на основе, которая обеспечит защиту населения от любой угрозы террористических атак, восстания, вооруженного бандитизма и всех враждебных действиях, которые исходят извне.

До этого президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Сахельского альянса.

Такой формат сотрудничества был создан 16 сентября прошлого года по итогам подписания тремя президентами переходных властей Нигера, Буркина-Фасо и Мали «Хартии Липтако-Гурма».

В мае глава МИД Танзании Джануари Макамба сообщил, что западные государства во главе с США стремятся вернуть свое влияние в странах Африки. По мнению дипломата, бывшие колониальные державы «выгоняют» Францию из Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Ранее сообщалось о планах США учредить фонд для информационного противодействия России в Африке.