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Госдума досрочно сняла мандат одного из депутатов за прогулы

ГД: мандат депутата Юрия Напсо от ЛДПР досрочно снят за прогулы
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума досрочно сняла мандат депутата от ЛДПР Юрия Напсо за 200 дней прогулов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на пленарном заседании, его вынесла комиссия по вопросам депутатской этики. Депутаты приняли решение единогласно. Напсо не исполнял свои обязанности в течение более чем 30 дней.

До этого издание РБК писало, что в Государственной думе и Совете Федерации поспорили из-за поправки в закон о лишении депутатов мандата.

Депутаты предложили внести поправку в закон, которая должна уточнить процесс отзыва мандата. Авторы поправки предлагают убрать уточнение, что решение принимает орган, созданный именно для рассмотрения вопросов лишения мандатов. Они предлагают прописать, что этим будет заниматься специальный орган.

Ранее Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

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