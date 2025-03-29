В Госдуме и Совфеде поспорили о поправке в закон о лишении мандатов

РБК: Госдума и Совфед поспорили из-за поправки в закон о лишении мандата

В Государственной думе и Совете Федерации поспорили из-за поправки в закон о лишении депутатов мандата. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что депутаты предложили внести поправку в закон, которая должна уточнить процесс отзыва мандата. Авторы поправки предлагают убрать уточнение, что решение принимает орган, созданный именно для рассмотрения вопросов лишения мандатов. Они предлагают прописать, что этим будет заниматься специальный орган.

При этом в Совфеде заявили, что пояснительная записка не соответствует тексту законопроекта. Там выразили обеспокоенность тем, что нечеткость формулировок в пояснительной записке к поправке может привести к ограничению конституционных прав граждан.

В субботу, 29 марта, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутатам грозят дисциплинарные меры, если они не проводят регулярный прием граждан. Он внес проект об обязанности депутатов регулярно проводить личный прием граждан.

Ранее Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года.