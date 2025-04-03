В Германии предложили Европе объединиться с другими странами против пошлин Трампа

Хабек призвал Европу в союзе с другими странами объединиться против пошлин Трампа

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Европу объединиться с другими странами, чтобы дать ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Хабек полагает, что Трамп «сдастся под давлением, скорректирует свои заявления под давлением», однако государства должны оказать это давление на США.

«И это давление теперь должно быть развернуто со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге», — порассуждал он.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее во Франции одним словом оценили введенные Трампом пошлины.