Президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая вероятность повторения событий 5 октября 2000 года, когда в результате был свергнут Слободан Милошевич, заявил, что в стране больше не произойдет насильственная смена власти. Его слова приводит РИА Новости.

«Сколько еще раз (оппозиционеры. — «Газета.Ru») будут обманывать народ, что будут на улице решать проблемы, потому что политики и программы у них нет? Но я им сейчас говорю — вам это не удастся», — сказал Вучич.

По его словам, «никакого 5 октября больше никогда не будет в Сербии».

Он отметил, что несмотря на то, что Сербию накачивают миллиардами евро для содержания некоммерческих организаций, а также СМИ, он считает ее зрелым государством, в котором не произойдет насильственный захват власти. Также Вучич опроверг мнение, что он на посту главы государства действует в интересах РФ.

До этого Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

Ранее политолог заявил, что в Сербии может произойти революция.