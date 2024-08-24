Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране

Вучич: в Сербии больше никогда не произойдет насильственная смена власти

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая вероятность повторения событий 5 октября 2000 года, когда в результате был свергнут Слободан Милошевич, заявил, что в стране больше не произойдет насильственная смена власти. Его слова приводит РИА Новости.

«Сколько еще раз (оппозиционеры. — «Газета.Ru») будут обманывать народ, что будут на улице решать проблемы, потому что политики и программы у них нет? Но я им сейчас говорю — вам это не удастся», — сказал Вучич.

По его словам, «никакого 5 октября больше никогда не будет в Сербии».

Он отметил, что несмотря на то, что Сербию накачивают миллиардами евро для содержания некоммерческих организаций, а также СМИ, он считает ее зрелым государством, в котором не произойдет насильственный захват власти. Также Вучич опроверг мнение, что он на посту главы государства действует в интересах РФ.

До этого Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

Ранее политолог заявил, что в Сербии может произойти революция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами