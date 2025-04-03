Премьер Италии отменила мероприятия из-за пошлин США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила запланированные на 3 апреля мероприятия, чтобы принять участие в разработке порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны администрации США. Об этом сообщило агентство Nova, ссылаясь на источники в правительстве.

В Совете министров заявили, что отмена планов со стороны Мелони служит «возможностью сосредоточить свои усилия на действиях, принятие которых необходимо после введения новых американских пошлин.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что обложив почти две сотни государств пошлинами, президент США Дональд Трамп разрушил Всемирную торговую организацию (ВТО).

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку».