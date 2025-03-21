Североатлантический альянс хочет увеличить запасы вооружений в европейских странах

Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Новые цели для военных возможностей стран альянса в текущий момент обсуждаются для принятия, которое должно состояться в июне в Брюсселе на встрече министров обороны государств блока.

По словам источника, реализация этих целей может занять от 5 до 15 лет, что приведет к созданию более сильных вооруженных сил в Европе и Канаде, которые будут меньше зависеть от Вашингтона. США будут выполнять новые требования за счет имеющихся запасов, а другие государства НАТО должны будут увеличить расходы на оборону до уровня более 3% ВВП.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что государства — члены Европейского союза должны наращивать свои оборонные возможности, активно сотрудничая с США.

Ранее в Италии предложили включить Украину в договор НАТО о коллективной обороне.