Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Североатлантический альянс хочет увеличить запасы вооружений в европейских странах

Bloomberg: НАТО хочет увеличить запасы вооружений у европейских союзников на 30%
close
Global Look Press

Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Новые цели для военных возможностей стран альянса в текущий момент обсуждаются для принятия, которое должно состояться в июне в Брюсселе на встрече министров обороны государств блока.

По словам источника, реализация этих целей может занять от 5 до 15 лет, что приведет к созданию более сильных вооруженных сил в Европе и Канаде, которые будут меньше зависеть от Вашингтона. США будут выполнять новые требования за счет имеющихся запасов, а другие государства НАТО должны будут увеличить расходы на оборону до уровня более 3% ВВП.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что государства — члены Европейского союза должны наращивать свои оборонные возможности, активно сотрудничая с США.

Ранее в Италии предложили включить Украину в договор НАТО о коллективной обороне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами