Шохин призвал не пускать на рынок РФ компании, финансировавшие ВСУ

Западным компаниям, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), давая деньги на производство оружия и боеприпасов, надо запретить возвращаться на российский рынок. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, надо в индивидуальном порядке проверять все компании, которые хотят вернуться в РФ. Шохин считает, что необходимо выдвинуть конкретные условия для отбора иностранных компаний.

«Можно дифференцировать, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно», — сказал Шохин.

До этого депутат Госдумы Алексей Нечаев в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным предложил лишить возможности вернуться на российский рынок те компании, которые открыто финансировали ВСУ и называли РФ агрессором. Нечаев подчеркнул, что эти компании не нужны России «ни под каким видом», и призвал Мишустина закрыть для них дверь навсегда.

Ранее Путин сообщил о закрытых переговорах с некоторыми зарубежными компаниями.