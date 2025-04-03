Политолог объяснил, почему Трамп не стал облагать Россию пошлинами

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему президент США Дональд Трамп не стал облагать пошлинами Россию. Он подчеркнул, что это не реверанс американского лидера в сторону Москвы, поскольку антироссийские санкции значительно превышают введенные накануне 10% ограничения.

Кроме того, по его словам, пошлины Трампа распространяются на тех, кто ведет активную торговлю с США, а торговый оборот между Россией и Соединенными Штатами минимальный.

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«И для России эти меры Трампа скорее положительны, потому что они дают возможность остальному миру, которые ввели санкции в отношении России, почувствовать, как это было, на себе. Понять, что такое несправедливость», — сказал Пинчук.

Накануне Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа.