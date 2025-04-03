Эксперты оценили влияние на мировую экономику торговых пошлин Трампа

Объемы импорта в США из стран, в отношении которых президент Дональд Трамп вводит пошлины, могут снизиться минимум на 10–15% в 2025 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на финансовых экспертов.

Инфляция ускорится во всех странах, против которых США вводят пошлины, но в государствах Европейского союза это будет более ощутимо также и из-за роста оборонных расходов, высказал мнение независимый эксперт Андрей Бархота.

При этом аналитики считают, что прямое влияние от повышения импортных тарифов на Россию окажется наименьшим, поскольку после 2022 года у РФ и США крайне малый объем двусторонней торговли. В то же время на российской экономике могут сказаться ухудшение условий в мировой экономике в целом и более слабый рост экономики Китая.

В таком случае можно ожидать снижения мирового спроса на металлы, нефть, нефтепродукты. Это может отрицательно повлиять на российский экспорт, предположила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигнут 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

Ранее Трамп назвал размер пошлин на товары из ЕС и Китая.