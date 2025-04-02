В НАТО рассказали, сколько денег было потрачено на помощь Украине с начала года

Рютте: страны НАТО с начала года выделили €20 млрд на военную помощь Украине

Страны — члены НАТО за первые три месяца текущего года предоставили Украине военную помощь на общую сумму более €20 млрд. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет ТАСС.

Он встретился с журналистами в преддверии заседания министров иностранных дел стран — членов НАТО, которое состоится в Брюсселе.

«За первые три месяца этого года союзники предоставили Украине военную поддержку более чем на €20 млрд», — отметил руководитель организации.

По его словам, Североатлантический альянс намерен и дальше оказывать помощь Украине. В то же время Рютте подчеркнул, что НАТО приветствует усилия американских властей по мирному урегулированию конфликта.

31 марта председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса пытается удержать «на плаву» тему вступления Украины в организацию. Таким образом он отреагировал на слова Рютте о том, что сейчас американцы говорят о необходимости отказаться от принятия Украины в состав НАТО, но в будущем их мнение может измениться.

Ранее журналисты сообщили, что жители Украины продают иностранную военную и гуманитарную помощь в интернете.