В МИД РФ оценили угрозы Трампа ввести пошлины на нефть

Российские власти не были удивлены угрозами президента США Дональда Трампа, касающимися введения вторичных пошлин на нефть. Об этом в ходе интервью для журнала «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не удивились, это бывало и раньше», — отметил дипломат, комментируя угрозы американского лидера.

По его словам, в подобной ситуации Москве остается только проявлять последовательность и терпение. Рябков подчеркнул, что российское руководство продолжит аргументированно разъяснять свою позицию, но при этом будет учитывать ситуацию «на земле».

Как сказал заместитель министра, РФ еще в первый срок президентства Трампа «зафиксировала и запомнила» отличительные особенности поведения США, если им не удавалось достичь желаемого в кратчайшие сроки. Дипломат уточнил, что при таком развитии событий Вашингтон может кардинально пересмотреть свою риторику и начать совершать действия, противоположные изначальным планам.

30 марта президент США пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ в ближайшее время не подпишет мирное соглашение с Украиной. Он сделал соответствующее заявление, когда комментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести в стране выборы. Трамп признался, что его «очень разозлила» эта инициатива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть назвали «популистским вбросом».