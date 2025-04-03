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Лавров поздравил главу МИД Армении с годовщиной дипотношений между Москвой и Ереваном

Лавров: России и Армении удается сохранять высокий уровень политического диалога
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МИД РФ

России и Армении, несмотря на попытки других стран расшатать их отношения, удается сохранять высокий уровень политического диалога и внешнеполитической координации, наращивать торгово-экономическую кооперацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении армянскому коллеге Арарату Мирзояну по случаю 33-летия дипломатических отношений между странами, письмо опубликовано на сайте российского ведомства.

Лавров также отметил, что Москва готова к дальнейшему углублению партнерства с Ереваном, улучшению эффективности партнерства на благо российского и армянского народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Лавров пожелал Мирзояну и всем сотрудникам МИД Армении крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности, а народу страны — процветания.

26 марта стало известно, что парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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