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Генсек НАТО заявил о «российской угрозе», отвечая на вопрос о пошлинах США

Рютте выразил уверенность, что ЕС угрожают не американские пошлины, а РФ
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Mikko Stig/Reuters

Министры иностранных дел стран — членов НАТО в ходе встречи 3 апреля будут обсуждать не введенные США пошлины, а способы защиты от «российской угрозы». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Журналисты попросили его прокомментировать решение американских властей ввести пошлины на товары из стран — членов Европейского союза (ЕС).

«Мы сегодня не обсуждаем экономические вопросы, мы обсуждаем защиту нашей территории от РФ и долгосрочные угрозы», — сказал руководитель организации.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на продукцию, поставляемую из 185 государств. На товары из стран — членов ЕС были введены пошлины в размере 20%, а на импорт из КНР — 34%.

Кроме того, в список попали ряд государств постсоветского пространства. В частности, введенные Вашингтоном пошлины на молдавские и украинские товары составили 31% и 10% соответственно.

РФ и Белоруссия пока не попали под дополнительные торговые ограничения. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что власти не ввели пошлины на российскую продукцию из-за принятых до этого санкций.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали о попытках Трампа создать «гипер-Америку».

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