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На Украине опровергли слухи о подготовке к выборам

Депутат Рады Арахамия: на Украине не ведется подготовка к выборам президента
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Michael Buholzer/Reuters

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», опроверг информацию о подготовке к президентским или парламентским выборам на Украине. Его слова передает «Страна.ua».

Он отметил, что никаких совещаний по этому вопросу у президента не проводилось.

«Я не только не участвовал в подобных встречах, но и утверждаю: их не было в принципе. Никаких выборов не готовят, никакой подготовки не ведется. Мы, напротив, продолжаем работать над тем, чтобы успокаивать коллег из других партий, которые уже два года твердят: «Вот-вот начнется», — подчеркнул Арахамия.

Он напомнил, что все парламентские партии и группы подписали соглашение, по которому выборы должны состояться через шесть месяцев после отмены военного положения.

«Эта позиция остается неизменной», — добавил политик.

31 марта глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что конституция и законы страны не предусматривают оснований для отказа экс-главкому Валерию Залужному и бывшему президенту Петру Порошенко в праве баллотироваться на пост президента страны.

Срок Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая прошлого года. Но выборы нового главы государства не проводились из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации они «несвоевременны».

Ранее на Украине назвали сроки проведения выборов президента.

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