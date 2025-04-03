Вопрос журналистов на встрече глав минобороны ЕС застал Каллас врасплох

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла внятно ответить на вопрос, почему на встрече глав минобороны в Польше присутствуют только десять министров из 27 стран — участниц ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю число, вчера я видела много министров, я их, честно говоря, не считала», — ответила Каллас на вопрос журналистов из Австрии о том, какой сигнал хочет подать ЕС миру, если на эту встречу приехало так мало глав министерств обороны.

2 апреля французский политик Флориан Филиппо в соцсети Х назвал Каю Каллас «ничтожеством» из-за ее слов о России. Он отметил, что ее антироссийская риторика может спровоцировать конфликт с РФ.

До этого Каллас заявила, что Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях Евросоюза. При этом она подчеркнула, что если мир будет достигнут не в интересах ЕС, то это может создать угрозу безопасности стран — членов союза. Каллас заявила, что европейские политики продолжают пробиваться к столу переговоров по Украине.

Ранее Каллас высказалась об отправке миротворцев на Украину.