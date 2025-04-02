Французский политик Флориан Филиппо назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас «ничтожеством» из-за ее слов о России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам политика, антироссийская политика Каллас может спровоцировать конфликт с Россией.

«Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — написал Филиппо.

До этого Каллас заявляла, что Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях стран Евросоюза.

Каллас отметила, что если соглашение о мире на Украине будет заключено не в интересах Евросоюза, то это отразится на безопасности стран — членов ЕС. По ее словам, европейские политики продолжают пробивать себе дорогу к месту за столом переговоров по Украине.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в МИД Украины отвергли «мир любой ценой».