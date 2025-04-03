В КНР раскритиковали США за введение «взаимных» пошлин

США серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО), решив ввести пошлины на импорт из других стран. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Он отметил, что американские власти ввели торговые ограничения под видом «взаимности». Пошлины коснулись как китайских товаров, так и продукции из большого количества других государств.

«[Это] серьезно нарушает правила ВТО и наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговли системе», — подчеркнул дипломат.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что власти страны приняли решение ввести пошлины на товары из 185 государств. На продукцию из стран — членов Европейского союза (ЕС) были введены пошлины в размере 20%, а на импорт из КНР — 34%.

Кроме того, в список вошли некоторые страны постсоветского пространства. Пошлины на товары, поставляемые из Молдавии и Украины, составили 31% и 10% соответственно. При этом РФ и Белоруссии торговые ограничения пока не коснулись.

Ранее в министерстве финансов США объяснили, почему не ввели пошлины на российскую продукцию.