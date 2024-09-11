Глава ЦИК назвала явку на прошедших выборах рекордной

Явка на региональных выборах в России с 6 по 8 сентября стала рекордной с 2013 года и составила 47,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.

«Это рекордный показатель с момента введения Единого дня голосования. Это рекордная явка с 2013 года», — сказала она.

Памфилова отметила, что всего в выборах приняли участие более 27 млн 300 тыс. избирателей.

«Это уточненные данные, добавились после обработки бюллетеней из 58 млн, которые были включены в список избирателей для голосования», — добавила она.

Напомним, в регионах России с 6 по 8 сентября прошли более 4 тыс. избирательных компаний, а в 21 регионе прошли прямые выборы глав субъектов.