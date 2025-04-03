В МИД России прокомментировали желание Армении вступить в ЕС

Галузин: у Армении не выйдет одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС

Армения не сможет одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз», — сказал Галузин.

По словам дипломата, ЕАЭС является объединением равноправных государств, а в Евросоюзе господствует палочная дисциплина и антироссийские нарративы.

Галузин уточнил, что Армения представляет собой суверенное государство, самостоятельно выбирающее свой путь развития. Однако дипломат выразил надежду, что армянскому обществу разъяснят выгоды членства в ЕАЭС.

До этого парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия пересмотрит весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика идет в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.