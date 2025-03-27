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В РФ высказались об отношениях с Арменией при ее выборе ЕС

Оверчук: РФ придется пересмотреть отношения с Арменией, если республика идет в ЕС
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Россия пересмотрит весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика идет в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, пересмотр экономических отношений Москвы и Еревана скажется на жизненном уровне людей в Армении.

«На самом деле мы понимаем, что и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. И поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор», — сказал Оверчук.

26 марта стало известно, что парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз.

До этого секретарь Совета безопасности РФ, бывший глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям.

Шойгу добавил, что возможное вступление в ЕС ударит по экономике Армении, а также приведет к снижению уровня жизни в стране.

Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.

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