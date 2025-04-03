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ЕС хочет привлечь НАТО к развертыванию «миротворцев» на Украине

FT: в ЕС хотят привлечь структуры НАТО для развертывания миротворцев на Украине
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Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) изучают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческого контингента на территории Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно одному из предложений, обсуждавшихся в «коалиции желающих», структуры командования и контроля НАТО должны будут использоваться «при развертывании сил безопасности на Украине», пишет газета. В соответствии с инициативой, миротворцы смогут пользоваться «общими возможностями разведки и наблюдения» НАТО.

Такой шаг рассматривается для обеспечения «косвенного участия» США в операции или молчаливой поддержки из Вашингтона, пишет FT. Как напоминает газета, в Европе считают поддержку от Соединенных Штатов решающей в вопросе появления миротворцев на Украине.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

Ранее в НАТО обеспокоились сближением России и США.

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