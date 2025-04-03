Весь мир, особенно Россия и страны незападного мира, видят в министре иностранных дел Германии Анналене Бербок воплощение беспомощности и слабости ФРГ. Такую оценку дает издание Berliner Zeitung (BZ).

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — считают авторы.

В качестве примера журналисты привели недавний визит Бербок в Киев, где она подтвердила непоколебимую поддержку Украины, не дав при этом никаких реальных обещаний. Как пишет BZ, Берлин в конфликте на Украине играет роль статиста, в то время как ход конфликта определяют более компетентные политики и сильные государства.

Накануне Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Это ее одиннадцатая поездка в страну за время пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ. Сообщалось, что Бербок встретится с политиками и «представителями гражданского общества». В ходе обсуждения также будут рассмотрены шаги, предпринимаемые Украиной на пути к членству в Европейском союзе (ЕС).

Ранее Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным».