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Россияне назвали главное событие февраля

Новости Mail: россияне назвали переговоры Москвы и США главным событием февраля
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Evelyn Hockstein/Reuters

Большинство опрошенных россиян назвали переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде главным событием февраля. Об этом свидетельствуют данные исследования Новости Mail, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Переговоры представителей России и США назвали главным событием прошедшего месяца 25% респондентов. Еще 24% посчитали таковым скандал между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Следом расположился разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который главным событием февраля сочли 22% участников опроса.

Почти половина опрошенных (47%) объяснили важность этих событий тем, что они напрямую влияют «влияют на ключевые политические решения и будущее России», «могут способствовать улучшению отношений с США», а также «определяют перспективы завершения конфликта с Украиной». Остальные 53% затруднились аргументировать свою позицию.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.

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