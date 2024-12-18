В МИД России заявили о вмешательства США в дела Кубы

Вашингтон ради смены власти на Кубе готов вероломно вмешиваться во внутренние дела суверенной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала решение США оставить Кубу в списке стран — спонсоров терроризма.

«Совершенно ясно, что Вашингтон ради единственной цели — добиться смены власти на Кубе — готов применять любые методы, вероломно вмешиваться во внутренние дела суверенной страны», — заявила она.

Захарова заявила, что подобными действиями США демонстрируют пренебрежение правами человека и гуманитарными ценностями.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы приняли обращение к Генеральной Ассамблее (ГА) ООН и международным парламентским организациям с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США.

В МИД России также сообщали, что Боливия и Куба станут странами — партнерами БРИКС с 1 января 2025 года.

Ранее МИД назвал грабежом выделение США кредита Украине под гарантии доходов от активов РФ.