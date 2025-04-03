Общественники не поддержали законопроект о бездомных животных

Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, который призван защитить людей от нападений бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение общественников.

Решение было принято по результатам общественной экспертизы законопроекта. По данным экспертов, большинство случаев нападений на людей относятся к животным, у которых есть владельцы. Так, в Нижегородской области 80% инцидентов, связанных с получением ран от животных, приходится на питомцев, имеющих хозяев. В Волгоградской области около 70% нападений совершили животные, находящиеся на самовыгуле.

По мнению общественников, необходимо усилить меры контроля за животными, имеющими владельцев, а также предусмотреть усиление ответственности владельцев за самовыгул.

26 марта Следственный комитет сообщил, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, — в 6,5 раза.

До этого рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками.