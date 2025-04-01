В США согласились поддерживать Украину даже после завершения конфликта

Генерал Кейн: США должны помогать ВСУ даже после завершения конфликта с РФ

США продолжат оказывать военную помощь Украине даже после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил выдвинутый американским президентом на пост главы Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Дэн Кейн, пишет ТАСС.

«По завершении войны нам следует продолжать помогать Украине с будущим развитием [вооруженных] сил и обеспечением долгосрочной стабильности», — отметил Кейн.

Дэн Кейн ушел в отставку из рядов ВС США в декабре прошлого года в звании генерал-лейтенанта. Согласно американскому законодательству, должность главы КНШ может занять только четырехзвездочный генерал, каким Кейн не является. Однако президент США имеет право отменить это требование свои распоряжением. Если Кейн возглавит КНШ, то он будет автоматически восстановлен на военной службе и станет четырехзвездным генералом.

4 марта Белый дом сообщил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

В ходе этой встречи американский лидер был недоволен, что Зеленский недостаточно благодарен за оказанную помощь США. Сообщалось, что Соединенные Штаты возобновят поставки вооружений и техники Украине только в том случае, когда увидят серьезный настрой украинских властей достичь мира с РФ.

12 марта стало известно, что США возобновили военную помощь Украине, однако на условии готовности Киева к прекращению огня.

Ранее стало известно, сколько США потратили на помощь Украине.