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Лавров призвал ООН расследовать провокацию в Буче и теракты на «СП»

Лавров: ООН должен расследовать диверсию на «СП» и провокацию в Буче

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Секретариат ООН не должен игнорировать необходимость выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче. Он сделал это заявление во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

«Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северные потоки», — сказал он.

Лавров также указал на ответственность Запада за игнорирование правды касаемо организаторов многих других преступлений, таких как провокация в Буче в апреле 2022 года и несколько отравлений граждан России в Великобритании и Германии. Дипломат подчеркнул, что секретариат ООН не должен оставаться безучастным к этим вопросам.

Министр добавил, что поддержка таких практик недопустима, особенно со стороны тех, кто открыто призывает к расколу мира, деля его на «цветущий сад» и «джунгли», или на «обедающих за демократическим столом» и тех, кто оказывается в меню.

Лавров также отметил, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

Ранее Захарова заявила, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нанес колоссальный ущерб Европе.

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