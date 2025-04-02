Названы самые уязвимые для пошлин Трампа производители автомобилей в США

От введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% на импорт из Мексики и Канады пострадают три крупных американских автоконцерна, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на содержание доклада «Росконгресса» «Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны».

Как отмечается в докладе, в первую очередь от тарифов пострадают транснациональный Stellantis (производит Chrysler, Dodge, Jeep), General Motors и Ford. Для этих компаний доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40%, 30% и 25% в стране соответственно.

Трамп хочет ввести пошлины на поставки товаров из-за рубежа, чтобы спровоцировать переезд производителей в США и дать толчок росту автомобильной отрасли в стране. Но, отметили в докладе, Мексика занимает 4-е место в мире по экспорту автомобильных комплектующих с общим объемом поставок $126 млрд и обеспечивает 42% от всех поставок запчастей в США. В связи с этим эксперты прогнозируют финансовый урон для американских производителей из-за пошлин.

Во второй половине марта президент Дональд Трамп заявил, что США 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. По словам американского президента, таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны.

Ранее были названы последствия торговых войн США для россиян.