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В посольстве РФ заявили, что Британия превращается в полицейское государство

Посольство РФ: Британия сделала шаг к превращению в полицейское государство
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Global Look Press

Введение системы регистрации агентов иностранного влияния в Великобритании стало еще одним шагом к превращению страны в полицейское государство. Об этом в беседе с ТАСС заявили представители посольства РФ в Лондоне.

«Уже сейчас очевиден деструктивный потенциал этого шага прежде всего для будущего самой Великобритании. Соединенное Королевство шагнуло далеко вперед по пути превращения в полицейское государство», — считают дипломаты.

По их мнению, британские власти «на ровном месте» возвели барьер на пути возможного восстановления отношений между Москвой и Лондоном.

1 апреля британское МВД сообщило, что находящиеся в Великобритании лица, которые сотрудничают с Россией, будут обязаны зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

Власти сформируют список российских структур — сотрудничество с ними будет означать необходимость зарегистрироваться в FIRS. Уже известно, что в список войдут органы власти РФ, а также российские партии, такие как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и другие.

Ранее Британия наложила санкции на молдавского депутата Таубер и двух грузинских судей.

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