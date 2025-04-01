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В Британии всех сотрудничающих с Россией обяжут регистрироваться иноагентами

МВД Британии: всех сотрудничающих с РФ обяжут регистрироваться иноагентами
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Frank Augstein/AP

Находящиеся в Великобритании лица, которые сотрудничают с Россией, будут обязаны зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МВД королевства Дэна Джарвиса.

«Я могу объявить сегодня, что в рамках борьбы с иностранным влиянием мы отдельно остановимся на России. <...> Это делается для того, чтобы гарантировать, что мы реагируем на полный спектр <..> угроз, которые представляет Россия», — заявил министр.

Власти сформируют список российских структур — сотрудничество с ними будет означать необходимость зарегистрироваться в FIRS. Уже известно, что в список войдут органы власти РФ, а также российские партии, такие как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и другие.

Отмечается, что попавшим в FIRS придется сперва отчитываться о договоренностях с российскими организациями, прежде чем приступить к их исполнению. Если лицо откажется регистрироваться в системе, его могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Действовать новые нормы начнут с 1 июля.

До этого сообщалось, что пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта.

Ранее премьер Британии заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины.

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