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Глава МИД Украины посетит штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Украины Сибига посетит штаб-квартиру НАТО для обсуждения поддержки
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Брюссель 3–4 апреля для участия в заседании Совета Украина–НАТО. Встреча пройдет в рамках собрания глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса, сообщает «Интерфакс-Украина».

Основными темами переговоров станут укрепление международной поддержки Киева, текущие военные потребности Украины и вопросы долгосрочных гарантий безопасности. Планируется, что Сибига также проведет отдельные встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов альянса.

1 апреля Сибига заявил на брифинге, что соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины. В своем сообщении дипломат назвал важным то, что Украина и США вышли на взаимоприемлемый текст, отвечающий интересам двух сторон. Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, министр отметил, что в данном контексте нужно говорить о развитии отношений.

Ранее Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.

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