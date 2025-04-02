Глава МИД Украины посетит штаб-квартиру НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Брюссель 3–4 апреля для участия в заседании Совета Украина–НАТО. Встреча пройдет в рамках собрания глав внешнеполитических ведомств стран-членов альянса, сообщает «Интерфакс-Украина».

Основными темами переговоров станут укрепление международной поддержки Киева, текущие военные потребности Украины и вопросы долгосрочных гарантий безопасности. Планируется, что Сибига также проведет отдельные встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов альянса.

1 апреля Сибига заявил на брифинге, что соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины. В своем сообщении дипломат назвал важным то, что Украина и США вышли на взаимоприемлемый текст, отвечающий интересам двух сторон. Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, министр отметил, что в данном контексте нужно говорить о развитии отношений.

Ранее Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.