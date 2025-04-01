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В МИД Украины прокомментировали соглашение с США по ископаемым

МИД Украины: сделка с США по ископаемым не должна мешать евроинтеграции
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на брифинге, что соглашение с США по ископаемым не должно противоречить евроинтеграционному пути Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем сообщении дипломат назвал важным то, что Украина и США вышли на взаимоприемлемый текст, отвечающий интересам двух сторон.

«Это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС, и это — одна из наших принципиальных позиций», — сказал Сибига.

Комментируя возможное давление Соединенных Штатов на Украину, министр отметил, что в данном контексте нужно говорить о развитии отношений. По его словам, в Киеве видят большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев намерен добиваться пересмотра условий соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что проект сделки по недрам с США превратит Украину в колонию.

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