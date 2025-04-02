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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Путин выразил уверенность, что РФ и Белоруссия продолжат наращивать связи
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, в настоящее время Москва и Минск продолжают развивать двусторонние отношения на всех направлениях. В том числе они планомерно совершенствуют институты и механизмы Союзного государства.

«В нынешней непростой международной обстановке особое значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах внешней политики, обороны и безопасности», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, еще одним важным направлением деятельности РФ и Белоруссии остается реализация программ по укреплению научно-технологического и экономического суверенитета двух стран.

«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи — на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — добавил российский лидер.

В конце президент РФ пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья и успехов в будущем.

14 марта Лукашенко выступил перед членами верхней палаты российского парламента. Во время заседания он заверил, что Белоруссия всегда будет на стороне РФ.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко назвала «беспрецедентными» его личные отношения с Путиным.

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