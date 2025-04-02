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Трампу объяснили, почему нужно немедленно завершить конфликт на Украине

Риттер: Трампу нужно завершить конфликт на Украине, так как Россия победит
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президенту США Дональду Трампу необходимо завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит полную победу. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу. У них на руках все карты, война идет по их сценарию», — подчеркнул он.

Кроме того, бывший американский разведчик усомнился в целесообразности попыток США оказать давление на Россию в целях урегулирования украинского кризиса.

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп якобы зол на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о возможном введении «агрессивных санкций» против России.

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