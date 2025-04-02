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Экс-депутат Рады рассказал, как Залужный помешал СБУ задержать его и напугал Зеленского

Береза: в 2023 году спецназ СБУ штурмовал Генштаб с целью задержания Залужного
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2023 году спецназ Службы безопасности Украины штурмовал Генштаб с целью задержания на тот момент главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказали экс-нардеп Верховной рады Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос на стриме, который опубликован в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Тогда мне даже говорили, что пришлось поднимать полк охраны, а также подтягивать военный спецназ, чтобы противодействовать спецназу СБУ», — рассказал Береза.

Кривонос подтвердил, что знаком с этой историей. Он рассказал, что офицеры военного спецназа быстро остановили атаку, показав, кто в стране настоящий военный лидер.

«Залужный вышел и лично расставил все точки над «и». И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории», — поделился подробностями Кривонос.

Он уверен, что команда о задержании Залужного поступила из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Береза согласился с ним, отметив, что в офисе Зеленского тогда были напуганы из-за этой ситуации, так как увидели всю мощь военного спецназа.

8 февраля прошлого года Зеленский заявил об отставке Залужного, назначив на пост главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Залужный теперь занимает должность посла Украины в Великобритании. На предстоящих выборах президента Украины он может стать одним из главных соперников Зеленского.

Ранее рейтинг доверия украинцев вновь возглавил бывший главком ВСУ.

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